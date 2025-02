Para vencer o Gre-Nal é preciso ter garra

Mateus Bruxel / Agencia RBS

O primeiro Gre-Nal do ano está próximo. Mesmo não sendo um jogo decisivo para o restante da temporada, é uma partida importante para os planos do primeiro semestre dos dois clubes. No final das contas, esse jogo só será lembrado com carinho se o vencedor da partida levantar a taça da competição.

Caso contrário, pode ser um confronto que seja esquecido facilmente com o passar do tempo. Como não podemos prever o futuro, a vitória é essencial pensando a curto prazo.

A rotação do time titular colorado não tem sido a ideal. Apesar dos resultados positivos, a equipe ainda não convenceu com seu desempenho. Em paralelo, é importante destacar que levando em consideração os resultados o time tem conseguido êxito. Sem convencer e sem grandes atuações, o Inter é o líder na classificação geral do campeonato.

No clássico Gre-Nal nada disso entra em campo. É um confronto diferente. O nível de competitividade não tem nada a ver com o que as equipes enfrentam no Gauchão. Os adversários do Interior precisam jogar retrancados e não conseguem agredir o sistema defensivo da dupla. Por isso, esse é o jogo que descobrimos qual o verdadeiro potencial de cada time.

Pelo tempo de trabalho e com as peças à disposição, o Inter tem leve vantagem técnica. As condições do clássico podem equilibrar o confronto. O Inter precisa ter esse entendimento. Mesmo sendo mais qualificado será necessário correr mais e querer mais do que o rival. A entrega do grupo pode determinar o rumo da partida durante os 90 minutos.

Só garra não decide jogo. Porém, a falta dela pode te fazer perder disputas. O nível técnico do Inter não permite que todas as fichas sejam depositadas na qualidade coletiva e individual. Os jogadores terão que transpirar, correr mais e comer grama para vencer o rival fora de casa.