O torcedor colorado pode ficar tranquilo

Roger Machado admitiu que o time enfrenta dificuldades no início da temporada Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

As primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho enganam. Para o bem ou para o mal, o início de temporada acaba velando fatores importantes no funcionamento do time. Quem não ganha acredita que pilares como a preparação física prejudicam o desempenho pleno dos atletas. Por outro lado, para quem consegue vitórias, os defeitos ficam escondidos em meio à euforia.

Não é coincidência que em alguns anos o vencedor do Estadual não tem bons resultados ao final da temporada. De fato, o Gauchão engana. No principal ano da história colorada, quando venceu o Mundial, o Inter perdeu a final do regional para o maior rival. Da mesma forma, no ano em que caímos de divisão, o clube conquistou o Campeonato Gaúcho.

É ótimo vencer. Em qualquer fase da competição isso é importante. Porém, é necessário entender o momento que o clube está passando e colocá-lo na prateleira correta. O erro de avaliação pode impedir que correções necessárias sejam feitas na estrutura da equipe. Inclusive, jogadores medianos se perpetuam nesses momentos por conta do baixo nível técnico da competição estadual.

Por conta disso, mesmo que o Inter esteja sendo insuficiente, o torcedor pode ficar tranquilo. O Inter apresentou algumas deficiências, principalmente pelo lado direito. Em suas coletivas, o técnico Roger Machado não esconde esses problemas e certamente está lidando com a situação para que o time alcance o seu melhor futebol.

A pressão desnecessária nesse momento da temporada não ajuda em nada. O Gauchão, principalmente em sua primeira parte, tem uma régua baixíssima. Para o contexto da temporada esses resultados ficam esquecidos. A cobrança deve ser feita quando as partidas mais decisivas chegarem. A partir disso teremos um bom termômetro da capacidade da equipe.