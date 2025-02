O time reserva do Inter traz boas notícias para o torcedor

Conseguir esse resultado na semana Gre-Nal é importante para distensionar o ambiente e deixar a equipe mais confiante . Mesmo com a escalação formada por reservas, essa vitória era importante para tabela de classificação. O Inter segue distante do segundo colocado e continua perseguindo a melhor campanha da primeira fase. Esse último detalhe pode ser decidido no clássico.

As boas notícias do time que entrou em campo estão na conta de duas contratações recentes: Carbonero e Ronaldo. Os atletas desequilibram a favor do Inter e passam a ter boas referências para o restante da temporada. No caso de Carbonero, o atacante é muito cogitado para estar entre os titulares no próximo sábado. As atuações do jogador justificam essa boa impressão por parte da comissão técnica, imprensa e torcedores.