O lado direito do Inter é um problema a ser resolvido

Braian Aguirre demonstra não ter qualidade para ser titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O início de temporada é caracterizado por desafios que vão se diluindo ao longo do ano. A condição física, o ritmo dos atletas e a importância das competições faz com que muita coisa mude entre janeiro e dezembro. Por conta disso, qualquer tipo de avaliação deve receber asteriscos. Ser definitivo, sobre coisas positivas ou negativas, é uma armadilha para os planos de um time. O sinal de alerta deve estar ligado constantemente.

É necessário ter tranquilidade nesses primeiros jogos da temporada colorada. Os defeitos da equipe precisam ser apontados pela imprensa e torcida. Em paralelo a isso, não é possível ignorar os contextos dos primeiros jogos do ano. Cobrar do grupo de jogadores o mesmo desempenho que tinham há seis meses mostra desentendimento sobre recondicionamento físico e como isso impacta o nível de atuação dos atletas.

O Inter demonstra potencial a cada partida. Mesmo nos jogos mais complicados a equipe e seu treinador conseguem transmitir confiança ao torcedor. A tendência é que as coisas funcionem naturalmente ao longo das competições da temporada. Quando olhamos desta forma conseguimos separar quais situações precisam de tempo e o que deve ser tratado como prioridade o quanto antes.

Time ficou mais previsível

O lado direito do Inter está prejudicando a equipe. O técnico Roger Machado e a direção precisam encontrar soluções para esse setor. Diferente da última temporada, o time deixou de encontrar soluções ofensivas pelos dois lados do campo. A produção do ataque está concentrada no lado esquerdo. Essa realidade torna a equipe mais previsível para o adversário.

Com certeza o grupo sente falta da presença de Tabata e Gabriel Carvalho. Porém, o grande problema está na lateral. Braian Aguirre está demonstrando ser insuficiente como jogador titular do Inter. O Gauchão serve para saber um pouco mais sobre a individualidade dos atletas. O coletivo pode demorar para encontrar o seu melhor momento, mas a qualidade de cada um dos jogadores é perceptível em qualquer altura da temporada.

A missão é encontrar jogadores no mercado ou, até mesmo, dentro do próprio plantel. Foi assim com Bruno Gomes. As soluções precisam ser encontradas. O time pode acabar sofrendo tecnicamente quando o nível dos confrontos aumentarem.

