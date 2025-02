O Inter precisa se comportar como um clube de Libertadores no mercado

Time gaúcho tem boas peças, mas precisa de mais. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Para o nível do Gauchão, o grupo do Inter é suficiente. Apesar dos desfalques que surgiram na última semana, ainda é possível entregar futebol de qualidade e competitivo diante dos rivais que se classificaram para as fases finais.

Além disso, a tendência é de que alguns nomes possam voltar a partir do segundo jogo da semifinal. Porém, é apenas o começo da temporada colorada. E para sequência será necessário reforçar o elenco.

A régua está longe de estar esticada. Mas quando a agenda de quarta e domingo chegar, o time começará a sofrer com desfalques e preservações.

O Inter conta com poucos jogadores para essa maratona. Além disso, as disputas contra times do Brasileirão e Libertadores são muito mais complicadas.

Numericamente, é essencial que Roger possa contar com reposições. Acontece que o grupo precisa se tornar robusto e contar com jogadores qualificados.

Mesmo que o time volte a vencer o Estadual, será preciso ter pés no chão para entender que ainda faltam muitas coisas na montagem do elenco.

O fator Gauchão não pode servir como distração. Já fomos vítimas disso, e os acontecimentos históricos devem servir como aprendizado para o clube. Não importa o que aconteça no regional, o Inter precisa reforçar seu grupo.

As principais carências do elenco colorado são zagueiros, lateral-direito, volante e meia. A mais urgente é a zaga. Estamos dependentes de Vitão e Victor Gabriel. Se acontecer algo com algum desses atletas, perderemos muita qualidade técnica. Ainda é cedo para depositar essa responsabilidade em Victor Gabriel. Ele tem pouca idade e pode oscilar de desempenho durante o ano.

O primeiro passo da direção já foi reconhecido. A manutenção de grande parte do elenco do ano passado foi incrível. Isso foi importante para que o time chegasse forte no Gauchão e para manter a confiança dos torcedores na primeira competição do ano.

Se a intenção é disputar a Libertadores, a direção tem que fazer mais do que manter o elenco. O time precisa de reforços. No momento, temos apenas um grupo para participar sem grande protagonismo. E, com certeza, essa não é uma proposta à altura do Inter.