A pressão no Gre-Nal está do lado que perdeu os últimos quatro clássicos

Inter não perde clássico há mais de um ano. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O clássico Gre-Nal de sábado (8) não tem caráter decisivo. Analisando cruamente, é um jogo de primeira fase de Campeonato Gaúcho que vale os mesmos três pontos dos outros confrontos. Porém, é inevitável ignorar o que essa rivalidade representa para o Rio Grande do Sul. Até mesmo aqueles encontros pouco relevantes têm a capacidade de mobilizar torcida e clubes na busca pela vitória. Não será diferente dessa vez.

Inter e Grêmio deram um recado importante na última rodada do Gauchão. A escolha por time misto nos dois jogos evidencia que o enfrentamento entre as equipes é prioridade no planejamento das instituições.

O clássico de sábado será um balizador para a sequência da competição. Por ser um confronto de Primeira Divisão, entre dois clubes do primeiro escalão, o compromisso se torna o maior teste da temporada para ambos. O resultado pode começar a dar respostas para os torcedores dos dois lados.

O peso maior para o Gre-Nal está com o Grêmio. Em primeiro lugar, o resultado negativo diante do Juventude fez com que o lado azul perdesse sua posição de liderança na classificação geral. Se não vencer o Inter, pode ver essa distância sendo mantida ou aumentando no caso de derrota. O clássico pode apontar os mandantes da fase de mata-mata.

Outro ponto que coloca pressão na equipe de Quinteros é a seca de vitórias diante do Inter nos últimos jogos. A última vez que o Grêmio derrotou o rival foi em 2023. Depois disso foram quatro confrontos com resultados positivos para o Inter. Sabemos que esse tipo de tabu pesa contra. O papel do Colorado é utilizar isso ao seu favor.

Por último, após as goleadas diante de equipes do Interior, o atual treinador gremista precisa comprovar esse desempenho em uma partida de Série A. Nesse clássico poderemos ver algumas verdades dos dois times.

Por óbvio, desejamos que o Inter vença. Esse resultado pode fazer a equipe começar a temporada com o pé direito e pesar ainda mais o clima pelos lados do Humaitá. Porém, não temos pressão. O empate deixa o clube em uma posição confortável. Além disso, seguiríamos sem perder para o rival.