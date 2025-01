É improvável que Vitão seja vendido pelo Inter ao Flamengo

Manter Vitão é essencial para que o Inter possa conquistar vitórias e títulos em 2025. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Vitão é o assunto mais comentado no universo colorado. A escassez de um jogador de qualidade para essa posição no elenco colorado é o que torna esse tema tão delicado para temporada do Inter.

Perder esse atleta significa diminuir a qualidade do grupo. Além disso, Vitão é o responsável pelo equilíbrio da defesa do time treinado por Roger Machado. E, com certeza, internamente, os responsáveis pelo futebol do Inter pensam da mesma forma.

A situação financeira do Inter não é boa. Os dirigentes falam sobre isso abertamente. Por conta disso, é necessário fazer malabarismos financeiros para conseguir sustentar as contas do clube. Entre as soluções para dívidas, a venda de jogadores é parte importante desse projeto. Inclusive, o Inter só não perdeu mais atletas no final da última temporada por conta da venda de Gabriel Carvalho. Os quase cem milhões de reais serviram como boia para o primeiro semestre colorado.

Em paralelo aos números, boletos, cifras e dívidas, o Inter segue sendo um clube de futebol. A finalidade são os resultados dentro de campo, principalmente para uma instituição gigante. Ou seja, é preciso administrar as contas e ter extrema responsabilidade em relação a isso, mas é essencial a gestão esportiva. O resultado de campo pode resolver qualquer problema.

Com isso, por parte do Inter não é palpável a venda de Vitão. Se existe a intenção de vencer competições em 2025, manter o elenco competitivo é o mínimo para conseguir tornar esse desejo em realidade. Além disso, pelo lado do atleta, Vitão tem mercado aberto na Europa. Em outro país pode seguir na vitrine para uma possível convocação e pode desenvolver seu futebol atuando ao lado dos melhores atletas do mundo.

Apesar da diferença financeira entre os clubes, o Flamengo segue sendo adversário do Inter. Reforçar um rival que estará nas mesmas competições ao longo do ano é inaceitável. Vitão deve ficar no Beira-Rio.

