O Inter mereceu os aplausos dos torcedores na despedida do Beira-Rio

A temporada de recuperação do time foi valorizada. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Para analisar a temporada do Inter é preciso ler o contexto de cada momento. É impossível ignorar acontecimentos que foram determinantes nos resultados de campo que o grupo apresentou. Assim como em outros anos, terminamos 2024 com a esperança de grandes conquistas no próximo ciclo. Porém, estamos calejados em relação a isso. Essa projeção positiva terá que ser confirmada com vitórias. A partir de janeiro, o que foi feito no segundo turno do Brasileirão fica no passado.

Apesar das derrotas para Flamengo e Botafogo, o Inter manteve seu nível de atuação nesses jogos. No Rio de Janeiro, após o primeiro tempo ruim, o time demonstrou poder de reação. Por conta das circunstâncias do jogo, não consegui empatar o placar, mas a equipe produziu para isso. Mesmo nas derrotas é importante procurar pontos positivos no desempenho coletivo. A mesma lógica deve ser usada quando as vitórias acontecem.

Na última quarta-feira (4), o Botafogo, campeão da Libertadores, conseguiu fazer seu gol antes dos dez minutos. No restante do confronto, o Inter dominou todas as ações do jogo. Tivemos mais posse de bola e finalizações. Levando em consideração o que as equipes fizeram, o resultado foi injusto. A reação da arquibancada comprova a entrega dos atletas.

Aplausos significativos

Os aplausos têm um significado mais profundo. Não é apenas pelo jogo diante do Botafogo. A temporada de recuperação do time foi valorizada. Mesmo não sendo o resultado que esperávamos quando o ano começou, a vaga para Libertadores é um grande prêmio.

É necessário admitir que as eliminações no Gauchão, na Copa do Brasil e na Sul-Americana fizeram com que deixássemos de acreditar da capacidade da equipe. Além disso, o trabalho que estava sendo realizado por Eduardo Coudet não empolgava. Levando em consideração os resultados ruins do ano, saímos no lucro. O time mereceu ser aplaudido.

