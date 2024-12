O ano de 2025 já começou para o Inter

Colorado perdeu os três últimos compromissos do ano.

O recorte que fica do segundo semestre colorado não está nestas três derrotas seguidas para Flamengo, Botafogo e Fortaleza. A campanha de recuperação do time foi tão grande , que esses resultados negativos não conseguiram tirar a vaga direta para Libertadores 2025.

Somente uma campanha sólida, com gordura, permite que um time consiga estar tão seguro na classificação.

Falando especificamente do jogo deste domingo (8) , o time entrou em campo descaracterizado. A ausência de peças como Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley tiraram a força do grupo.

Além disso, a estrutura da equipe foi distribuída de forma diferente. No ataque, juntos, estavam Borré e Valencia. É algo a ser estudado como possibilidade para a próxima temporada. O ano de 2025 já começou .

A gestão colorada precisa se movimentar no mercado para tornar o grupo mais robusto. Teremos muitas competições pela frente.

No geral, a base construída no segundo semestre pode ajudar o clube de várias formas na largada da próxima temporada.

As últimas temporadas também começaram com expectativa alta . Cada momento tem sua particularidade, mas eles podem servir como lição para que a corda siga esticada.

