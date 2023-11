A vantagem colorada de 2 a 0 que foi criada no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho deixa o Inter muito próximo da taça. Para que esse título não se concretize será necessário uma atuação impecável do lado gremista e um jogo de muitos erros por parte das coloradas. Mesmo com a maioria dos fatores evidenciando a probabilidade de título do Inter, é preciso levar em consideração e ter extrema atenção com o improvável do futebol. Ele surpreende. Pode ser negativamente ou positivamente.