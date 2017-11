Freddie Highmore, de "Bates Motel", interpreta médico autista na nova série ABC / Divulgação

A nova sensação da TV americana é mais uma série sobre dramas médicos, só que desta vez com uma pitada de novidade. The Good Doctor, produzida pelo canal ABC, tem Freddie Highmore (de Bates Motel) como Shaun Murphy, um jovem médico brilhante que também é autista. Tendo que lidar com a desconfiança de colegas e superiores, ele desvenda os casos mais intrigantes do hospital. É uma adaptação de um drama coreano pelas mãos do talentoso produtor David Shore, responsável por House.

Novidade da fall season, The Good Doctor tem superado os índices de audiência da popular The Big Bang Theory, que foi líder absoluta nos últimos anos. Na última semana, o novo drama médico conseguiu 18,2 milhões de espectadores, enquanto a comédia ficou com 17,9 milhões, segundo dados do Instituto Nielsen.