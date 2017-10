Mais de 30 anos depois de sua estreia, MacGyver estará de volta às telas do Brasil a partir de novembro no canal Universal . No dia 2, às 22h, estreará a nova versão da produção que marcou os anos 1980 com o personagem interpretado por Richard Dean Anderson.

No remake, MacGyver, agora vivido por Lucas Till (X-Men), cria uma organização extra-oficial dentro do governo norte-americano e, por meio de sua criatividade, habilidades não-convencionais e vasto conhecimento científico, resolve problemas para salvar vidas.

Para conseguir fazer seu trabalho, MacGyver conta com a ajuda de um antigo agente da CIA, Lincoln (George Eads). Tendo que se esconder dos radares do governo, MacGyver assumirá a responsabilidade de defender o mundo usando das armas mais inesperadas — de chiclete até um clipe de papel.

Curtas

* Depois de rescindir contrato com a Netflix, a Fox fechou parceria com a Amazon Prime Video para a disponibilização mundial por streaming de This Is Us e O Exorcista.