Bianca Bin (ao centro) vive Clara, professora de um quilombo no Tocantins Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

Ousadia estética, trilha sonora impecável e elenco estrelado foram as marcas do capítulo de estreia de O Outro Lado do Paraíso, nova novela das nove da Globo que tem a missão de segurar os bons índices de audiência conquistados por A Força do Querer. Esse empacotamento caprichado amenizou o tom folhetinesco com ares de "mais do mesmo" dado por Walcyr Carrasco para a sua história.

Novelista com sucesso em todas as faixas horárias - desde O Cravo e a Rosa (2000), levada ao ar às 18h, até Verdades Secretas (2015), exibida às 23h -, Carrasco optou por um começo bem tradicional.

Nos primeiros blocos, apresentou o triângulo amoroso central: a bondosa professora Clara (Bianca Bin), o temperamental Gael (Sergio Guizé) e o médico altruísta Renato (Rafael Cardoso). Em seguida, mostrou a subtrama centrada em Beth (Glória Pires), mulher do diplomata Henrique (Emilio de Mello), que sofre com a ausência do marido e terá de lidar com um sogro, Natanael (Juca de Oliveira), capaz de qualquer coisa para vê-la longe do filho. Só depois surgiu Sophia (Marieta Severo), mãe de Gael e Lívia (Grazi Massafera), que será a grande vilã da história.

Logo no início do capítulo, Clara perdeu o pai, Jonas (Eucir de Souza), morto na explosão de uma mina em uma sequência eletrizante. A jovem, então, passa a contar apenas com a presença do avô, Josafá, na interpretação do grande Lima Duarte. Depois disso, ela conheceu e se interessou pelo médico Renato, que retribuiu o sentimento. Mas o encanto passou assim que a professora conheceu o playboy Gael. Em dois blocos, os dois já estavam perdidamente apaixonados e marcando casamento.

O roteiro acelerado foi amenizado pelo pano de fundo das belas imagens do Jalapão, no Tocantins, que trouxe fotografia impecável e ângulos inusitados de câmera. Essa é a mão do diretor, Mauro Mendonça Filho, que abriu a novela como se fosse um filme, sem trilha sonora, com diálogos e créditos. Destaque também para a trilha sonora, que conta com nomes como Elis Regina (Morro Velho), Radiohead (Weird Fishes/ Arpeggi) e The XX (Crystalised).

O visual moderno com estética de cinema convenceu. Já a história, um grande melodrama - que, ao que parece, terá tipos sem muita complexidade, com personalidades maniqueístas - precisará de mais tempo para fisgar o público.

A força de Fernanda

Bianca Bin contracena com Fernanda Montenegro TV Globo / Reprodução

Apenas uma sequência com Fernanda Montenegro já valeu todo o capítulo de estreia de O Outro Lado do Paraíso. A atriz é Mercedes, mulher mística que diz esperar pelo fim do mundo - e prepara sua casa para receber os sobreviventes. Ela é uma espécie de curandeira da cidade. Além da grande atuação ao lado de Bianca Bin, o que chamou atenção foi a cenografia da casa de Mercedes (abaixo, detalhe do altar baseado no sincretismo religioso).