Alexis Bledel e Lauren Graham estrelaram continuação de "Gilmore Girls"

Que a Netflix mudou a forma como assistimos às séries isso todo mundo já sabe. Mas agora a empresa verificou que um novo tipo de fã nasceu com a imersão em maratonas à frente da TV: os que querem ser os primeiros a terminar de ver os lançamentos. Inclusive, assistir a uma série inteira antes de todo mundo virou novo símbolo de status.

O serviço identificou que, entre 2013 e 2016, o número de supermaratonistas cresceu 20 vezes e hoje são 8,4 milhões de assinantes com esse hábito.

Entre as curiosidades os algorítimos mostraram para a Netflix estão que cinco assinantes nos EUA assistiram a todas as cinco temporadas de House of Cards no dia em que foram lançadas e que um brasileiro assistiu a 21 séries no dia do lançamento apenas neste ano.

Mas aí você pergunta: qual a série original teve mais supermaratonistas na Netflix? Gilmore Girls: Um Ano para Recordar reuniu a maior quantidade de telespectadores nas suas primeiras 24 horas de lançamento no mundo. Mas no Brasil foi uma animação que ficou com o posto: The Seven Deadly Sins. Confira abaixo as séries mais supermaratonas e os países.

As 20 séries preferidas pelos supermaratonistas

Gilmore Girls: Um Ano para Recordar

Fuller House

Marvel - Os Defensores

The Seven Deadly Sins

The Ranch

Santa Clarita Diet

Trailer Park Boys

F is for Family

Orange Is the New Black

Stranger Things

Friends from College

Atypical

Grace and Frankie

Wet Hot American Summer

Unbreakable Kimmy Schmidt

House of Cards

Amor

GLOW

Chewing Gum

Master of None

Os 20 países com maior proporção de supermaratonistas

Canadá

Estados Unidos

Dinamarca

Finlândia

Noruega

Alemanha

México

Austrália

Suécia

Brasil

Irlanda

Reino Unido

França

Nova Zelândia

Peru

Holanda

Chile

Portugal

Itália

Emirados Árabes Unidos

As 20 séries preferidas pelos supermaratonistas brasileiros

The Seven Deadly Sins

Marvel's The Defenders

Santa Clarita Diet

Gilmore Girls: A Year in the Life

3%

The Ranch

Atypical

Stranger Things

Fuller House

You Me Her

Dear White People

Chewing Gum

Glitch

Frontier

Narcos

Friends from College

The Mist

Anne with an E

Love

The OA









Aliás....

Nada de crise no Vale do Silício. A Netflix anunciou que ganhou 5 milhões de novos assinantes e dobrou seus lucros nos últimos três meses. O balanço trimestral foi divulgado na segunda-feira e apontou ainda que a empresa fechou o terceiro trimestre com mais de 104 milhões de assinantes pagos, com membros internacionais alcançando 52,7 milhões e superando o número de associados americanos. Os lucros líquidos saltaram a US$ 129 milhões, mais do que o dobro do mesmo período no ano passado. A receita no período subiu 30% ante 2016, alcançando US$ 2,98 bilhões.

"Entretenimento na internet está agradando os consumidores, e nós estamos à frente dessa oportunidade única em uma geração", afirmou o serviço de streaming em uma carta ao seus acionistas.