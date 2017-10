Fernanda Gentil TV Globo / divulgação

Caio Castro e Fernanda Gentil estão prestes a assumir novas funções na TV. O ator foi anunciado como novo apresentador Are You The One? Brasil, da MTV. Já a jornalista irá substituir Taís Araújo no sofá do Saia Justa, do GNT, até março.

Após o fim da novela Novo Mundo, na qual interpretou Dom Pedro I, Caio assinou contrato com a MTV para comandar a quarta edição do reality show de relacionamentos. O programa será gravado em Búzios, no Rio de Janeiro, entre os meses de novembro e dezembro.

Já Fernanda, que segue no Esporte Espetacular (RBS TV) e no Papo de Almoço (da Rádio Globo), se juntará a Astrid Fontenelle, Mônica Martelli e Pitty nos debates semanais sobre o universo feminino a partir de 6 de dezembro. Na programação especial de verão, que vai ao ar nas quartas de janeiro de 2018, Gentil vai dividir o sofá com as jornalistas Andréia Sadi, Leilane Neubarth e Ana Paula Araújo. Gentil fica no programa até março de 2018, quando Gaby Amarantos assume o comando como apresentadora.





Veronica pode voltar

Parece que um revival de Veronica Mars está mais próximo de ser realizado. Kristen Bell, atriz que intrepretou a protagonista da série cultuada por fãs, afirmou em entrevista ao site TVLine que a equipe se esforça para tirar o projeto do papel:

- Queremos fazer, estamos nos esforçando para isso. Se tiver de fazer com 80 anos, farei. Vai acontecer.

Exibida entre 2004 e 2007, Veronica Mars mostrava uma adolescente do Ensino Médio que também trabalhava como investigadora particular, resolvendo casos que pareciam impossíveis. Depois de ter sido cancelada pelo canal CW, uma campanha popular arrecadou recursos para a produção de um longa-metragem, Veronica Mars - O Filme, lançado em 2014.

Desta vez, o formato deverá ser diferente.

- Acho que eu e Rob concordamos que: a) não vamos nunca fazer os fãs pagarem novamente; b) a trama funciona melhor como algo episódico, com um pouco mais de conteúdo. Então, queremos fazer uma minissérie - disse Kristen, que atualmente está na série The Good Place.





Novas doses

Família Kardashian-Jenner Reprodução / Reprodução

Após comemorar 10 anos no ar, a família Kardashian acaba de renovar seus contrato com o canal E! para mais cinco temporadas. Com isso, Keeping Up With The Kardashians seguirá até 2019, pelo menos.

Conforme o site TMZ, mãe e irmãs Kardashian-Jenner fecharam um acordo de US$ 150 milhões (cerca de R$ 486 milhões) e vão receber US$ 30 milhões por temporada (cerca de R$ 97 milhões). O dinheiro será dividido entre as irmãs proporcionalmente, de acordo com suas participações no programa. Kim, Khloe e Kourtney Kardashian devem receber cerca de 60% do total, sendo Kim quem mais lucraria. Kris Jenner, a matriarca da família, embolsaria 10%. Os 30% restantes seriam divididos entre Kendall e Kylie Jenner.

A 14ª temporada de Keeping Up With The Kardashians estreou no Brasil na terça passada. É exibido semanalmente, às 22h, no canal E!.