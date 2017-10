Jude Law estrela "The Young Pope" Gianni Fiorito / FOX Premium

A Fox liberou o conteúdo de seus dois canais premium neste final de semana por conta da estreia mundial da nova temporada de The Walking Dead. Além da TV tradicional, também é possível acessar todo o conteúdo da plataforma de streaming da empresa pelo app Fox Premium. Então, eis uma boa oportunidade de maratonar séries bem bacanas neste sábado e domingo. Para ajudar na escolha, fiz uma lista com sete produções.

The Young Pope

Jude Law encarna um jovem bispo americano que se torna o mais jovem Papa da história. Eleito para liderar a Igreja Católica, Lenny Belardo vira o papa Pio XIII, mas aos poucos vai revelando uma identidade narcisista e suas dúvidas sobre a existência de Deus. 1 temporada

Feud

Susan Sarandon e Jessica Lange dão vida a Bette Davis e Joan Crowford, atrizes que protagonizaram uma das maiores rivalidades de Hollywood. Desavenças à parte, as duas resolveram se unir em 1962 para estrelar o longa O que Terá Acontecido a Baby Jane, que mais tarde seria aclamado pelas críticas. 1 temporada

Atlanta

Donald Glover levou o Emmy de melhor ator em comédia por essa série que acompanha Earnest "Earn" Marks, um jovem que abandonou os estudos para fazer o sucesso na cena musical da cidade de Atlanta, gerenciando a crescente carreira de seu primo Alfred, também conhecido como Paperboy (Brian Tyree Henry). 1 temporada

Outlander

O sucesso da série é reunir enredo épico, paisagens deslumbrantes e um romance apimentado. Baseada na saga best-seller de Diana Gabaldon, a produção conta a história de Claire Randall (Caitriona Balf), uma enfermeira que tenta reconstruir sua vida na Inglaterra após o fim da 2ª Guerra Mundial, mas que de repente é transportada no tempo até a Escócia do século 18. 3 temporadas

1 Contra Todos

Produção nacional da Fox e estrelada pelo gaúcho Julio Andrade, a trama mostra a história de Cadu, um advogado dedicado que preza pela verdade e pela justiça, mas que acaba sendo preso injustamente ao ser confundido com o maior traficante de drogas do Brasil. Na cadeia, Cadu adota uma nova postura para poder sobreviver e decide se comportar como o criminoso. 2 temporadas

This Is Us

É daqueles bons dramas familiares e vale a pena a ver porque, apesar de tudo, mostra a vida real com leveza. O fio condutor da trama é a relação entre quatro pessoas que nasceram no mesmo dia. Sem dar spoiler, o grande lance é perceber como as vidas de Jack (Milo Ventimiglia), Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) e Kevin (Justin Hartley) se entrecruzam. 1 temporada

