Se acharmos que o problema foi apenas Neymar, vamos ficar mais 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo

Neymar, que cnegou ao Mundial ainda se recuperando de lesão, entrou na segunda etapa, mas não conseguiu evitar a derrota do Brasil. Odd ANDERSEN / AFP

Não estou defendendo minha tese. Quero o bem do futebol brasileiro. Torci para ganhar e sempre será assim. Mas se acharmos que o culpado pela eliminação foi Neymar, vamos demorar duas décadas para voltar a ganhar uma Copa.

E começo aceitando o argumento de quem defendia que Neymar não estivesse nos EUA. Alguns colegas desenharam o que aconteceu. Neymar entrou, Endrick saiu do meio para ser ponta e perdemos a potência de Rayan, que impediu as jogadas fortes da Noruega pelo lado direito defensivo do Brasil. Foi ali que nasceu o primeiro gol deles.

Vocês estavam certos quanto a isso. Mas antes do gol de Haaland, o jogo teve várias ocorrências. A primeira delas, um pênalti no início do jogo. Aqui vamos falar de protagonismo ou da falta disso. Pênalti em Copa não pode ser cobrado por coadjuvante. Vini Jr. entregou a responsabilidade que era toda dele.

E quem errou? Bruno Guimarães, o elogiado volante destaque da Premier League. Não foi Neymar. Aliás, Neymar bateu um pênalti no jogo, né!? Gol! Não valia mais nada, eu sei. Repito, eu estou concordando com quem previu que não daria certo com Neymar em campo.

Mas a geração é fraca. Vini Jr. nosso protagonista, esteve tímido. Aceitou a marcação e levou pouco perigo. Nosso meio-campo foi comandado por Casemiro, um grande ex-jogador de futebol.

Fomos para a Copa sem um lateral-direito. Vejam como não podemos ser irresponsáveis de colocar a culpa em Neymar. O Brasil não foi capaz de formar um lateral-direito em 4 anos. Marquinhos passivo, Douglas Santos comum e por aí vai.