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Brasil eliminado
Notícia

Se acharmos que o problema foi apenas Neymar, vamos ficar mais 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo

A geração é fraca. Vini Jr. nosso protagonista, esteve tímido. Nosso meio-campo foi comandado por Casemiro, um grande ex-jogador de futebol. E, além disso, fomos para a Copa sem um lateral-direito

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