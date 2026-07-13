Negócio com Contreras trava e goleiro do Cruzeiro é oferecido

A contratação de um goleiro é um pedido do técnico Paulo Pezzolano. José Contreras acertou salários com o Inter semana passada.
Depois disso, o Inter abriu conversas com o Barcelona para tentar a liberação do jogador. A pedida, de 1,5 milhão de dólares, assustou a direção colorada.
Com isso, o negócio não deverá sair. Não está descartada a assinatura de um pré-contrato já que o vínculo de Contreras com o atual clube vai até o final deste ano. Entretanto, o objetivo é trazer um goleiro agora.
Enquanto isso, o goleiro Matheus Cunha, sem espaço no Cruzeiro, foi oferecido. O ex-titular do clube mineiro virou a quarta opção do técnico Arthur Jorge. Matheus foi alvo de duras críticas de torcedores do Cruzeiro após falhas seguidas em gols sofridos.
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