Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Mercado
Opinião

Negócio com Contreras trava e goleiro do Cruzeiro é oferecido

Inter esbarra na alta pedida do Barcelona de Guayaquil e não deve avançar na negociação para ter o goleiro da seleção venezuelana

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Vaguinha

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