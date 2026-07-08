Inter negocia com goleiro do Barcelona do Equador

José Contreras tem contrato até 2026 com o Barcelona-EQU. Barcelona Guayaquil / Divulgação

O Inter está tentando a contratação do goleiro José Contreras, do Barcelona de Guayaquil, do Equador. O jogador de 31 anos disputou a Libertadores deste ano como titular. Ele tem 1,89m de altura e contrato até o fim de 2026 com o clube.

O Botafogo tentou a contratação de Contreras recentemente, mas não conseguiu efetivar o negócio por conta do transferban.

O Inter tenta uma liberação sem custos, mas o Barcelona quer uma compensação financeira. Como o contrato termina em dezembro, o goleiro poderá assinar um pré-contrato, mas o Inter não quer ele para o ano que vem. A ideia é trazer o jogador imediatamente, e as tratativas estão em andamento.

Depois de fechar com o atleta, o Inter fará uma proposta ao clube equatoriano. A oferta deverá ser inferior a US$ 500 mil.

Saída de Rochet

Com a procura por um novo goleiro, a saída de Rochet é iminente. Não tenho informações se o Inter recebeu proposta pelo uruguaio, que tem contrato até o fim deste ano.