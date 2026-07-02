Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

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Borré encerra a era de contratações do Inter de “lotar aeroporto”

Com a saída do atacante, que está indo para River Plate, a direção deve buscar um atleta em fim de contrato, alguém pouco utilizado no atual clube ou uma oportunidade de mercado com custo acessível

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