Borré encerra a era de contratações do Inter de “lotar aeroporto”

Atacante viveu altos e baixos no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Internacional

Rafael Borré não é mais jogador do Inter. A informação, do repórter Rodrigo Oliveira, é de que o atacante já se despediu dos companheiros e viajou para a Espanha, onde se apresenta ao River Plate para a pré-temporada. A negociação gira em torno de US$ 3,5 milhões, com possibilidade de ganhos extras por metas.

É fácil dizer que o Borré não deu certo no Inter. Eu mesmo cheguei a defender que ele ainda poderia ser importante na reta final do Campeonato Brasileiro, fazendo um gol aqui e outro ali para ajudar o time a escapar da zona de rebaixamento, mas essa história acabou.

O que muda de verdade é o mercado do Inter. A informação que eu recebi é que o clube está totalmente mobilizado para contratar um novo camisa 9.

Enquanto Borré e Alerrandro estavam no elenco, a ideia era buscar um centroavante de área, alto, talvez um reserva de Série A ou um destaque da Série B. Esse plano mudou completamente.

Agora, a busca é por um atacante que chegue para ser titular absoluto. Não precisa ser um nome de grife, mas precisa ser um jogador que vista a camisa 9, seja indiscutível e entregue resultado.

O executivo Fabinho recebeu do presidente Alessandro Barcellos autorização para um investimento na posição.

É claro que o Inter não vai contratar um jogador de dez milhões de euros. A tendência é buscar um atleta em fim de contrato, alguém pouco utilizado no atual clube ou uma oportunidade de mercado com custo acessível.