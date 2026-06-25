Seleção Brasileira desfilou e empolgou. Mas calma...

Ao golear a Escócia por 3 a 0, com tranquilidade, a Seleção Brasileira conquistou seu primeiro grande objetivo – passou para a segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

A bela exibição coletiva teve grandes destaques individuais, como as de Vini Jr., que fez dois gols e poderia ter feito o terceiro se não fosse o juiz.

O próximo desafio será Holanda, Japão ou Suécia. A definição ocorre na noite desta quinta (25).

O que esperar da Seleção que deixou muita gente empolgada? Falo sobre isso na videocoluna.

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