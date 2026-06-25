Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Videocoluna
Opinião

Seleção Brasileira desfilou e empolgou. Mas calma...

Goleada sobre a Escócia trouxe muitas boas notícias

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS