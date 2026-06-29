Os responsáveis pela virada do Brasil sobre o Japão

Foi merecida a vitória da Seleção Brasileira sobre o retrancado Japão neste inédito jogo da fase de 16 ávos da Copa do Mundo. Ainda que o 2 a 1 tenha vindo apenas nos acréscimos do segundo tempo, só o Brasil jogou para ganhar.
Os japoneses conseguiram abrir o placar num erro individual e coletivo do nosso time. Que bom que, no segundo tempo, voltamos melhor, com novas peças e vencemos.
Que este jogo sirva de lição para encarar a Noruega, que aposto ser o próximo adversário. Falo mais sobre isso nessa videocoluna.
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