Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Proposta na mesa
Notícia

O zagueiro promissor que pode ser reforço do Inter

Clube gaúcho definiu a posição como uma das prioridades nesta janela de transferências

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS