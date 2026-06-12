O zagueiro promissor que pode ser reforço do Inter

O Inter voltou a demonstrar interesse em um jogador que esteve no radar colorado no começo do ano.

O zagueiro Dantas, 21 anos, do Novorizontino, destaque no Campeonato Paulista, pode ser um reforço para a próxima janela de transferências, que abre em 20 de julho.

Outras equipes também demonstraram interesse no atleta, mas o Inter já procurou o clube paulista. A proposta está na mesa do Novorizontino, que ainda aguarda para tomar uma decisão final.