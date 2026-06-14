O culpado pela frustração na estreia do Brasil na Copa tem nome e sobrenome

Torcida esperava uma vitória do Brasil. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois de tanta espera, finalmente o Brasil deu início à jornada dentro da Copa do Mundo de 2026. Porém, contra o Marrocos, sábado (13), a atuação ficou bem abaixo do esperado no empate em 1 a 1.

Principalmente no primeiro tempo, quando teve apenas o golaço de Vini Jr. como o ponto alto. Depois do intervalo, com algumas mudanças nas peças, a Seleção até melhorou coletivamente, mas não o suficiente para vencer os africanos.

Na minha avaliação, o principal responsável pela atuação modesta tem nome e sobrenome. Falo quem é na minha videocoluna de hoje.

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