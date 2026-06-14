Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

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O culpado pela frustração na estreia do Brasil na Copa tem nome e sobrenome

Seleção jogou abaixo do esperado e ficou no 1 a 1 com Marrocos

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