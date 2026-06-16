Não quero ver Neymar defender o Brasil contra Haiti e Escócia

Reina grande expectativa na Copa do Mundo de 2026. Sem dúvida, o craque do Santos é o principal assunto fora de campo aqui nos EUA.

Pelo que se sabe, ele avança no tratamento da lesão muscular que o impede de jogar. E, mesmo que esteja apto a jogar, não quero ver o camisa 10 em campo nos dois próximos jogos.

Por quê abrir mão dele, caso possa jogar ao menos alguns minutos? Explico isso na videocoluna de hoje.

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