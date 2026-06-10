Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Antes da Copa
Opinião

Inter vence Gre-Nal no Rio Hudson, em Nova York

Foi uma brincadeira divertida que não teve nada de rivalidade, mas que pintou as águas do Hudson com as cores de Inter e Grêmio

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De Nova York

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