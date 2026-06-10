Inter vence Gre-Nal no Rio Hudson, em Nova York

CCD, Jack Mehan, Rubens Plentz e eu às margens do Rio Hudson. Arquivo pessoal / Reprodução

Não foi futebol, óbvio. Mas a rivalidade Gre-Nal invadiu as águas do Rio Hudson, em Nova York, com uma regata onde os clubes estiveram representados por dois velejadores.

Rubens Plentz Gonçalves, o representante do Inter, é gaúcho de Casca. Em 2017, decidiu se mudar para os EUA, onde trabalha como analista de sistemas.

A disputa

Quando soube que ele era velejador, imaginei uma disputa Gre-Nal nas águas do Hudson. Mas e o gremista? Rubens é sócio de um clube náutico e participa regularmente de regatas de barco a vela. Ele teve a missão de encontrar um velejador que aceitasse vestir a camisa do Grêmio, levada por César Cidade Dias.

O parceiro de velejo, Jack Mehan, norte-americano, aceitou na hora o desafio. A regata durou aproximadamente 45 minutos e contou com 10 barcos.

No final, deu Inter!!!

Rubens e equipe lideraram a regata do início ao fim e ganharam com larga vantagem. O barco liderado por Mehan, representado o Grêmio, ficou em oitavo, para desespero do CCD.