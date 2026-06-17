Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Mercado
Opinião

Inter perde “homem forte” do departamento de futebol

Ricardo Sobrinho atuava no CAPA desde 2015 e deixa o clube após rescisão nesta terça-feira

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS