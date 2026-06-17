Inter perde “homem forte” do departamento de futebol

Ricardo Sobrinho vai para Dubai. Inter / Divulgação

Inter perdeu Ricardo Sobrinho, um importante nome do departamento de futebol.

Caco, como era chamado, estava no clube desde 2015 e era responsável por um dos setores mais importantes da pasta: o CAPA - Centro de Análise e Prospecção de Atletas, que também analisava treinadores para o clube. A rescisão com o Inter ocorreu nesta terça-feira (17).

O novo desafio deve ser em Dubai ao lado de outro profissional com passagem pelo clube, André Jardine. O ex-técnico do América do México, tem proposta para assumir Shabab Al-Ahli. O contrato ainda não foi assinado.