Inter contrata zagueiro chileno

Guillermo Maripán pelo Chile contra o Brasil nas Eliminatórias da Copa. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Inter está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação do zagueiro chileno Guillermo Maripán, de 32 anos. O defensor, que estava no Torino, da Itália, assinou contrato por duas temporadas e meia.

A negociação é considerada uma das principais movimentações do clube nesta janela e teve participação direta do diretor executivo Fabinho Soldado.

Viagem para o Chile

Nos últimos dias, o dirigente viajou pessoalmente para o Chile, onde conduziu as tratativas finais e apresentou o projeto esportivo do Inter ao jogador, movimento que foi decisivo para o desfecho positivo da negociação.

Trajetória

Maripán chega ao Beira-Rio com um currículo de respeito. Revelado pela Universidad Católica, do Chile, foi contratado pelo Alavés, da Espanha, e, posteriormente, vendido ao Monaco por cerca de 20 milhões de euros. Depois de consolidar sua carreira no futebol francês, foi negociado com o Torino, onde disputou as duas últimas temporadas da Série A italiana, uma das ligas mais competitivas do mundo.

Com 1m93cm de altura, o defensor é reconhecido pela força física e domínio do jogo aéreo. Além das características defensivas, também possui boa qualidade na saída de bola, perfil buscado pela comissão técnica de Paulo Pezzolano para elevar o nível do sistema defensivo colorado.

Regularidade

Outro ponto valorizado internamente é sua regularidade. Aos 32 anos, Maripán manteve sequência importante de partidas na elite europeia e chega ao clube em plenas condições de assumir protagonismo imediato, sem necessidade de um longo período de adaptação.

Na seleção chilena, o zagueiro também construiu trajetória sólida, sendo presença constante nas Eliminatórias e acumulando dezenas de partidas pela La Roja. A bagagem internacional é vista como um diferencial para um elenco que precisava de um defensor experiente para disputar as competições da temporada.

Baixo risco

Além do aspecto técnico, o negócio é considerado de baixo risco e alto potencial de retorno. O Inter incorpora um jogador consolidado no futebol europeu, acostumado à pressão e a grandes competições, para assumir imediatamente uma vaga entre os titulares.

A chegada de Guillermo Maripán reforça ainda a estratégia do clube de buscar atletas com passagem recente pelas principais ligas do mundo, agregando experiência, liderança e competitividade a um elenco que precisava de uma referência para o setor defensivo.