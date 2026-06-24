Eu sei o que esperar de Neymar nesta Copa do Mundo 2026

Logo mais, contra a Escócia, o Brasil tem a missão de carimbar vaga na próxima fase da Copa do Mundo. Importante vencer bem para garantir a primeira posição.
E a grande expectativa para esta partida está na nossa camisa 10. Finalmente Neymar vai estrear, recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita.
O que esperar dele nesta Copa em que os principais protagonista já começaram em grande estilo, metendo um gol atrás do outro?
Sobre isso que falo na minha videocoluna de hoje.
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