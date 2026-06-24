Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Videocoluna
Opinião

Eu sei o que esperar de Neymar nesta Copa do Mundo 2026

Craque deve começar hoje sua caminhada neste Mundial

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS