Duas boas notícias na vitória do Brasil sobre o Haiti

O Brasil jogou o suficiente para golear o Haiti, um país sem tradição no futebol e que tem um time bem inferior ao nosso.
Foi importante vencer a primeira nesta Copa do Mundo: o placar de 3 a 0 foi menor do que poderia a partir da diferença dos elencos.
Fato é que, apesar de não empolgar, a Seleção de Carlo Ancelotti trouxe boas notícias para o torcedor brasileiro projetando o jogo contra a Escócia. Sobre isso falo mais na videocoluna de hoje.
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