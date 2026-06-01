Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Cenário preocupante
Opinião

Contagem regressiva para o fim da gestão Barcellos será com os olhos vendados

Atual presidente recebeu um clube vice-campeão brasileiro e, pelo segundo ano consecutivo, entrega uma equipe que apenas briga para não ser rebaixada

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