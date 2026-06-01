Contagem regressiva para o fim da gestão Barcellos será com os olhos vendados

Falta pouco mais de seis meses para o fim da gestão de Alessandro Barcellos. Renan Mattos / Agencia RBS

Falta pouco mais de seis meses para o fim da gestão de Alessandro Barcellos, e a preocupação é muito grande. Não apenas pelos resultados dentro de campo, mas pela falta de perspectiva sobre o que será o Inter quando a bola voltar a rolar após a parada para a Copa.

O cenário é difícil. O Inter encerra esta primeira parte da temporada mais próximo da zona de rebaixamento do que das primeiras posições. Isso acontece depois de cinco anos de uma administração que recebeu um clube vice-campeão brasileiro e que, pelo segundo ano consecutivo, entrega ao seu torcedor uma equipe convivendo com o risco da queda.

O discurso da direção é conhecido. A justificativa passa pela necessidade de reorganizar as finanças e controlar os gastos. O problema é que essa narrativa encontra resistência nos próprios atos da gestão.

Foi essa direção que, por exemplo, renovou o contrato do Vitinho por R$ 40 milhões. Foi esta gestão que ampliou significativamente a dívida do clube ao longo dos últimos anos.

Agora, diante de uma janela de transferências decisiva, o discurso é de cautela. O problema é que isso não resolve as carências evidentes do elenco.

Precisa reforçar

O Inter precisa de reforços na defesa, no meio-campo e no ataque. Precisa de alternativas para posições que vêm acumulando problemas há meses. Até agora, não existe qualquer sinal concreto de que essas soluções estejam próximas. Estamos próximos de perder jogadores importantes com vendas que não irão resolver a vida financeira do clube.

A preocupação aumenta quando se observa a sequência que aguarda o time na retomada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Athletico-PR, Flamengo e Palmeiras formam um trecho de tabela capaz de definir completamente o rumo da temporada.

Em um cenário de elenco limitado e poucas perspectivas de reforços, o risco de mergulhar ainda mais na classificação é real.

Por isso, a preocupação do torcedor não está apenas na derrota mais recente ou na posição atual da tabela. Está no futuro, na incapacidade de enxergar o que acontecerá daqui a 40 dias, na sensação de que o clube segue sem direção clara para enfrentar os desafios que estão chegando.

Faltam condições básicas

Paulo Pezzolano tem cometido erros, como qualquer treinador, mas também é justo reconhecer que nenhum técnico consegue trabalhar sem ferramentas mínimas. Antes de cobrar milagres do treinador, o Inter precisa entregar condições básicas para que o trabalho aconteça.

Os próximos seis meses não definirão apenas a posição final do Inter no Campeonato Brasileiro. Eles definirão como a gestão será lembrada. Neste momento, o encerramento da história aponta para um desfecho muito distante daquele que foi prometido ao torcedor colorado.