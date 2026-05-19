Um recorte do momento do Inter que impressiona

Se o Inter mantiver esse desempenho nos próximos jogos, a realidade muda completamente. Renan Mattos / Agencia RBS

Sim, os 46 pontos continuam no imaginário do torcedor. Sempre vão aparecer depois de uma derrota ou de uma atuação ruim, é natural o medo de passar outra vez pelo que vivemos em 2025.

Agora, é preciso olhar o momento. E o momento do Inter é muito bom. Da sétima até a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um recorte de 10 jogos, o Inter soma cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Nesse período, só Palmeiras e Flamengo tiveram desempenho semelhante ou superior. Isso importa porque não fala apenas da tabela apertada, fala de momento.

Se o Inter mantiver esse desempenho nos próximos jogos, a realidade muda completamente. Esse time dificilmente voltará a olhar para a zona de rebaixamento.

É hora de mudar a lente, chega de olhar para baixo. O Inter pode começar a olhar para cima. Pode olhar para a Copa Libertadores. Hoje, já existem argumentos fortes para isso. Esse recorte é o mais forte.