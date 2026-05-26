Por que eu gostei do sorteio da Copa do Brasil para o Inter

Inter fez a festa em Itaquera no último confronto de Copa do Brasil. Carlos Macedo / Agencia RBS

Claro que, olhando friamente, existiam adversários teoricamente mais fáceis. O Fortaleza, por exemplo, que vive um momento de reconstrução e perdeu força, talvez fosse o melhor cenário. Mas eu conheço o Inter e você também conhece.

O que mais me assusta em Copa do Brasil não é enfrentar time grande: é enfrentar time pequeno. Jogos contra Mirassol, Remo, Vitória, quando a torcida entra no clima de “já ganhou” e o time relaxa. Historicamente, o Inter sofre nesses cenários. A corda afrouxa e aí complica.

Contra o Corinthians isso não acontece. Tem rivalidade, tem peso e tem mobilização dos dois lados. Isso muda o ambiente do Beira-Rio, o jogador entra ligado, a torcida empurra e a corda fica esticada, algo que o Inter precisa sempre pra vencer.

Momento positivo

Além disso, o sorteio pode ter vindo em boa hora. O Inter tende a chegar mais forte em agosto, com reforços. Já o Corinthians, pode chegar diferente.

Há dúvidas sobre permanências importantes no elenco. Memphis Depay, Yuri Alberto e Hugo Souza podem sair. Mudanças podem acontecer e reformulação nunca ajuda em mata-mata.

Por isso, eu não vejo motivo para medo. Vejo motivo para confiança. O Inter tem time, tem treinador e terá o Beira-Rio pulsando. Contra o Corinthians, isso pesa a favor do Inter.