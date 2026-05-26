Por que eu gostei do sorteio da Copa do Brasil para o Inter

Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

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Opinião

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