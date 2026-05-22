Pezzolano fica até o fim do ano, no mínimo 

Não há informação de que o Uruguai tenha Pezzolano como principal alvo para depois da Copa. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A notícia de que Marcelo Bielsa não seguirá no próximo ciclo da Seleção Uruguaia acendeu um alerta no Beira-Rio. Natural, afinal, Paulo Pezzolano é uruguaio, está em alta e já aparece como nome lembrado pela imprensa local e por gente ligada ao futebol do país.

Entretanto, é preciso calma. Hoje, não existe nenhuma informação concreta de que o Uruguai tenha colocado Pezzolano como alvo principal para depois da Copa. O que existe é reconhecimento: ele é visto como um bom treinador. E isso, sinceramente, é mérito dele.

Além disso, há um fator importante: Bielsa seguirá vinculado contratualmente até o fim do ano. A tendência é de que qualquer movimento real da seleção uruguaia fique para 2027. Ou seja: não há risco imediato de o Inter perder seu treinador depois da Copa do Mundo.

Isso não quer dizer que o tema deva ser ignorado. Se houver convite, é evidente que Pezzolano ouvirá e inevitavelmente aceitará. Treinar a seleção do próprio país é outro patamar, não é trocar o Inter por um clube rival ou por um projeto qualquer.

Foco no clube

E, se um dia isso acontecer, o torcedor vai lamentar, claro, mas vai entender. Até lá, o foco precisa seguir onde está: no Beira-Rio.

Pezzolano já deixou claro que gosta do dia a dia, do campo, do treino, da rotina de clube. É isso que ele quer agora, e o Inter precisa garantir que esse foco seja preservado.

Sem alarmismo. O risco existe, mas é para depois. O presente ainda é Pezzolano colorado.