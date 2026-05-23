Os erros que levaram o Inter a perder para o Vitória

Vitinho, que poderia ajudar fisicamente na área, acabou sacrificado no jogo deste sábado. Ricardo Duarte / SC Internacional

Eu costumo dizer que, para o Inter ganhar, tudo precisa funcionar. O treinador tem de acertar, os jogadores precisam estar no seu melhor nível e o plano deve encaixar. Contra o Vitória, nada encaixou.

Paulo Pezzolano foi obrigado a mexer antes do jogo e escolheu Rafael Borré para o lugar de Carbonero. Parecia a decisão mais lógica, mas, dentro de campo, não funcionou.

Borré não fez absolutamente nada. Não deu sequência, não finalizou e não construiu. Jogando como segundo atacante, não ajudou em nenhum momento.

E, mais uma vez, o problema é que o erro individual virou problema coletivo. Depois de um passe errado de Borré, o Inter ainda estava bem postado defensivamente.

Linha montada, time organizado, cobertura feita e, mesmo assim, a equipe tomou o gol. Mais um sinal de desatenção, de que a corda não estava esticada.

E, quando o Inter sai atrás, o jogo muda. Esse time foi montado para reagir. Para jogar em transição e atacar espaço. Quando precisa propor, sofre muito mais. Mesmo assim, havia uma saída: Bernabei.

Ele começou o segundo tempo sendo o melhor em campo. Atacando, driblando, chutando, levando o time para perto da área. Esse era o caminho para um empate, mas Pezzolano tirou Bernabei daquela função e o devolveu para a lateral.

Ali, o Inter perdeu força. Depois disso, restaram chutes de fora, cruzamentos e pouca lucidez. Até Vitinho, que poderia ajudar fisicamente na área, acabou sacrificado. Não era a noite do treinador e, muito menos, do time.

Quando o Inter não consegue alinhar acertos do treinador, estratégia e execução, normalmente acontece isso: perde o jogo.