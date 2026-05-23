Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Fim da invencibilidade
Opinião

Os erros que levaram o Inter a perder para o Vitória

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