O Inter que sempre estará mais perto da vitória

Colorado controlou o Fluminense e garantiu os três pontos no Beira-Rio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No Estádio Beira-Rio, onde a campanha era a pior entre os mandantes do Brasileirão, somar três pontos era necessidade. A vitória sobre o Fluminense muda o cenário para uma caminhada que será dura.

Hoje, há mérito claro de Paulo Pezzolano. Depois do erro contra o Mirassol, quando expôs o time e perdeu, o treinador entendeu o momento. Montou um Inter, antes de tudo, para se defender. Um time reativo, mesmo dentro de casa, que suportou a pressão até encontrar o gol no primeiro tempo. O segundo gol, na etapa final, deu tranquilidade.

E diferente do jogo contra o São Paulo, o time não recuou. Seguiu marcando mais alto e controlou o Fluminense, que levou pouco perigo. Quando levou, Anthoni fez grandes defesas.

Nos destaques, Villagra mais uma vez bem. Bruno Henrique fez bom jogo. E na frente, Alerrandro e Bernabei decidiram. Um com gol e assistência do 9, e um gol de abertura de placar do “novo atacante” do Inter.