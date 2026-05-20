O alerta que deve ser constante no Inter

O planejamento não pode mudar. Nem depois de uma goleada. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A goleada do Inter sobre o Vasco empolgou. O 4 a 1 no Beira-Rio melhorou o ambiente, aumentou a confiança e deu ao torcedor motivos para sonhar. Mas isso não pode alterar o que já estava traçado.

O planejamento do Inter precisa seguir exatamente o mesmo. Não é porque o time venceu e deixou boa impressão que precisa de reforços. O Inter ainda precisa contratar no mínimo um zagueiro, um camisa 8, um atacante veloz e, provavelmente, um goleiro.

E isso passa também por uma decisão importante: não vender Bernabei.

Hoje ele é um dos principais jogadores do elenco. Vive grande fase, chama atenção e, naturalmente, pode despertar interesse do futebol europeu. O Inter pagou pouco mais de 4 milhões de euros. Pode aparecer proposta maior? Pode. Mas não é hora de vender.

Primeiro porque essa venda, sozinha, não resolve o problema financeiro do clube.

Segundo porque manter Bernabei pode render muito mais. Com ele em campo, o Inter aumenta suas chances de avançar na Copa do Brasil, gerar novas receitas e buscar uma vaga na Libertadores.

Existe ainda o contexto político. É ano eleitoral no Beira-Rio. A atual gestão, tão cobrada nos últimos anos, sabe que não pode desmontar o time justamente agora. Seria um desgaste ainda maior.

Na virada do ano, talvez esse debate faça sentido. Talvez o elenco precise de um “reset”. Mas agora não.

Agora é momento de sustentar o que está dando certo, reforçar o que falta e manter o foco.

O planejamento não pode mudar. Nem depois de uma goleada.