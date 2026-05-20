Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Planejamento
Opinião

O alerta que deve ser constante no Inter

Agora é momento de sustentar o que está dando certo, reforçar o que falta e manter o foco

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS