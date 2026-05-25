Inter precisa mudar prioridade de contratação

Pezzolano precisa de reforços para o time. Renan Mattos / Agencia RBS

Durante muito tempo, a principal discussão sobre reforços no Inter passou pela zaga, e com razão. O sistema defensivo era um problema evidente, mas o futebol muda rápido e, hoje, olhando para esse time, a prioridade precisa ser outra.

Bruno Henrique, dentro da realidade atual do elenco, é a melhor solução para segundo volante que existe hoje. É experiente, competitivo, aguenta fisicamente e entrega dedicação. Tudo isso é verdade, mas isso não basta para essa função.

O camisa 8 precisa correr, marcar e brigar, claro. Só que isso o Villagra já faz e muito bem, o que falta é um jogador que faça isso e ainda organize o jogo, que pegue a bola e faça ela andar.

Hoje, isso não acontece. A bola chega em Bruno Henrique e a jogada não evolui. Não acelera, não constrói, não quebra linha. Ele já não tem mais esse repertório. O chute de fora da área virou tentativa, o passe não desequilibra. É pouco para o que o Inter precisa.

Por isso, a direção precisa rever a ordem das prioridades. Precisa de zagueiro? Sim. Precisa de atacante de velocidade? Também. Talvez até de um centroavante. Mas, antes de tudo, precisa de um camisa 8.

Existem caminhos. Thiago Maia virou uma urgência de mercado: ou o Inter negocia agora ou corre o risco de perder um ativo de graça, já que o contrato encerra no final do ano. Alan Rodríguez também pode ser moeda de troca. Foi bem no Argentinos Juniors, não se firmou aqui e pode abrir uma porta no mercado sul-americano.