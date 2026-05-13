Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Vitória sofrida
Opinião

Inter passa de fase com atuação constrangedora e uma tonelada de preocupações

Tem muita coisa que assusta o torcedor do colorado olhando para esse jogo

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