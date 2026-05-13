Inter passa de fase com atuação constrangedora e uma tonelada de preocupações

Se fosse um time de primeira divisão, não passaríamos de fase. Renan Mattos / Agencia RBS

Já vi o Inter ser eliminado por clubes menores dentro do Beira-Rio e já vi vexames que marcaram o torcedor. Por isso, antes de qualquer análise mais profunda, o mais importante precisa ser dito: o Inter está nas oitavas de final da Copa do Brasil e isso precisa ser comemorado.

Pega a classificação, guarda no bolso e espera o sorteio. Agora, se a gente entrar na análise do jogo, o sentimento muda, porque a noite deixa uma tonelada de preocupações.

Se fosse um time de primeira divisão, não passaríamos de fase. Bernabei é um excelente atacante e resolveu o jogo, mas como lateral compromete.

Rochet saiu do Beira-Rio vaiado pela torcida depois de um gol que um goleiro das categorias de base não poderia sofrer. Paulo Pezzolano precisará sabedoria para resolver esse tema.

O Inter enfrentou um adversário de Série B. Um adversário que já entrou em desvantagem e que ficou com um jogador a menos. Mesmo assim, o Athletic conseguiu incomodar o Internacional dentro do Beira-Rio e isso não pode ser tratado como normal.

Tem muita coisa que assusta o torcedor do Inter olhando para esse jogo. Os pouco mais de oito mil torcedores que acompanharam o jogo saem felizes com a classificação, mas com muitas preocupações pensando no Brasileirão.