Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

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Opinião

Esse Inter me deixa confuso

Colorado empatou em 2 a 2 com o Coxa, fora de casa, pela 15ª rodada do Brasileirão

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