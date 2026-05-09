Esse Inter me deixa confuso

O Campeonato Brasileiro do Internacional vai ser duro e sofrido. Flickr/Internacional / Divulgação

O time comandado por Paulo Pezzolano tem uma capacidade incrível de me deixar entusiasmado e irritado em poucos minutos.

O ponto conquistado no Couto Pereira nesta tarde de sábado (9) será extremamente importante. Eu repito o que já falei: o Campeonato Brasileiro do Internacional vai ser duro e sofrido. Esse time precisa entender isso a cada rodada.

Esse Inter não perde fora de casa há dois meses e isso não é detalhe, é sinal de competitividade. Hoje, o Inter criou e amassou o adversário. Hoje, conseguiu fazer a bola entrar e poderia ter vencido.

Mas é um time que quando se expõe, sofre defensivamente. Os zagueiros são fracos e o goleiro contribuiu no segundo gol. Rochet estava mal posicionado e demorou para pular. Falha!

O 2 a 2 acaba sendo justo porque também sofreu defensivamente. Não foi um jogo perfeito, longe disso, mas foi um jogo em que o Inter mostrou força para buscar resultado.

É assim que vai ser. Pontinho por pontinho. Soma um empate aqui, busca uma vitória ali, até sair dessa situação desconfortável. Então, bota esse ponto na tabela e vamos voltar feliz para Porto Alegre.

E volta para casa sabendo que, na próxima rodada, no Estádio Beira-Rio, a obrigação é ganhar do Vasco. Vai ganhar? Não sei! Eu fico confuso com esse Inter.