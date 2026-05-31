Derrota do Inter assusta e deixa um mar de incertezas na parada para a Copa

Torcida do Bragantino gritou "olé" no jogo contra o Inter. RAFAEL MOREIRA / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A derrota para o Bragantino foi vexatória. Não apenas pelo resultado, mas pela forma como aconteceu. A camisa do Internacional não pode conviver com gritos de olé do adversário. Atuação muito abaixo do que o tamanho do clube exige.

E a verdade é que poderia ter sido pior. O Inter escapou de uma goleada porque o Bragantino reduziu o ritmo na reta final. Vagner Mancini administrou o resultado, fez mudanças e o jogo perdeu intensidade. O vexame já foi grande, mas havia espaço para um estrago ainda maior.

Entretanto, a maior preocupação não está nos 90 minutos e sim no futuro. O torcedor do Inter olha para os próximos meses e não encontra respostas.

A entrevista recente do presidente Alessandro Barcellos, admitindo a possibilidade de perder jogadores, aumentou a insegurança. Com as dificuldades que o clube tem demonstrado para contratar e repor peças importantes, é impossível não ficar com o coração na mão.

O elenco já é limitado e nem mesmo Paulo Pezzolano escapa das críticas. O treinador tem méritos, organizou o time em vários momentos da temporada, mas também vem cometendo erros. Contra o Bragantino, demorou para mexer e voltou a insistir em Alan Patrick.

O camisa 10 não consegue mais sustentar o nível exigido pela Série A. Erra passes, perde intensidade e já não faz diferença nem na bola parada, uma de suas principais virtudes. Ainda assim, o técnico lhe manteve em campo até o final, permitindo que errasse inúmeras vezes.

O que mais assusta é que, depois da goleada sobre o Vasco, parecia que o Inter havia encontrado um caminho. Bastaram dois jogos para a realidade mudar completamente. Foram cinco gols sofridos, atuações ruins e uma sensação de insegurança que volta a rondar o Beira-Rio.