Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

O que vem por aí?
Opinião

Derrota do Inter assusta e deixa um mar de incertezas na parada para a Copa

Torcedor colorado olha para os próximos meses e não encontra respostas

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS