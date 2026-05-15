De olho nos preços das passagens aéreas para Brasília 

Torcedor do Inter pode sonhar com algo a mais. Renan Mattos / Agencia RBS

A passagem para Brasilia está custando R$ 619. Calma. Eu não fiquei louco.

Abrir sites de passagem e hotel para Brasília, onde será disputada a final da Copa do Brasil, em jogo único, agora é brincadeira, claro, mas também é uma forma de dizer algo que o torcedor do Inter precisa se permitir neste momento: sonhar.

O Inter está nas oitavas da Copa do Brasil, o caminho está aberto e o futebol também vive desse lado lúdico.

Por que não sonhar? Grandes clubes ficaram pelo caminho antes mesmo das oitavas. O Flamengo caiu, assim como São Paulo, Botafogo e Bahia. Outros favoritos também sofreram muito para avançar, então por que o torcedor do Inter não pode imaginar um sorteio favorável, uma chave que se abre e, de repente, uma semifinal aparecendo no horizonte?

Sonho possível

Com Paulo Pezzolano trabalhando, ajustando o time e tentando dar organização a um elenco cheio de limitações, esse sonho não é absurdo. Não é garantia de nada, é apenas futebol e futebol também é acreditar.

Agora, existe uma peça-chave para esse sonho virar realidade: o que o Inter fará na janela?

O presidente Alessandro Barcellos já deixou claro que não haverá novo all-in. Não haverá aquela aposta total, aquele movimento agressivo de mercado que o clube já fez em outros momentos. A situação financeira não permite, mas isso não significa ficar parado.

Novo modelo de negócio

O Inter pode mudar de perfil. Pode buscar um jogador por empréstimo com compra fixada, pode aproveitar uma oportunidade de mercado, pode investir em um zagueiro para ser xerife, pode encontrar um camisa 8 que chegue para jogar...

Não serão nomes fora da realidade econômica, então esqueçam estrelas inalcançáveis, mas dá para melhorar o elenco e talvez seja exatamente isso que esteja em jogo.

Se o Inter fechar bem essa reta antes da parada, se confirmar evolução no Campeonato Brasileiro, a direção pode entender que vale investir um pouco mais para ajudar o treinador, porque a Copa do Brasil mexe com isso.

Ela mexe com planejamento, com ambição e com coragem. Aqui não cabe síndrome do acadelamento. O Vitória eliminou o Flamengo, o Inter enfrentou adversários grandes este ano e competiu. Perdeu algumas, ganhou outras, mas competiu e isso importa.

Então, sim, o sonho está liberado. Talvez ainda seja cedo para comprar passagem para Brasília, mas que o torcedor pode abrir o navegador e dar uma olhadinha, pode.