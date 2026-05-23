Clube mexicano insiste em ter Borré

Borré pode disputar a Copa do Mundo pela seleção colombiana. Renan Mattos / Agencia RBS

No início do ano, o Cruz Azul montou uma proposta para tentar tirar o atacante Borré do Beira-Rio. Algo na casa de 6,5 milhões de dólares, mas o negócio não andou. Depois, apareceu o Monterrey, também interessado. E, de novo, o Inter disse não.

Agora, no último fim de semana, o empresário de Borré esteve em Porto Alegre e voltou a tocar no assunto. Não trouxe uma proposta formal, mas quis saber se, nos mesmos moldes, o clube aceitaria abrir negociação, já que o Monterrey ainda poderia apresentar a mesma proposta.

A resposta foi a mesma: não. É uma decisão de direção. Alessandro Barcellos e o departamento de futebol decidiram que o Inter não vai vender jogadores nesta metade de temporada.

Paulo Pezzolano não abre mão de Borré.

O treinador gosta do jogador. Valoriza o profissionalismo, a entrega diária e a versatilidade. Borré faz mais de uma função e, num elenco curto, isso pesa muito.

Além disso, o Inter entende que pode valorizar ainda mais o atacante. Existe a expectativa de que ele dispute a Copa do Mundo com a seleção colombiana, o que naturalmente aumenta mercado e preço.

Por isso, vender agora não faz sentido. Talvez no fim do ano. Talvez depois de uma valorização maior. Talvez com mais margem para negociar. Agora, não.