Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Em momento de expectativa
Opinião

Clube mexicano insiste em ter Borré

Empresário do jogador esteve em Porto Alegre para entender se o Inter aceitaria abrir negociação com o Monterrey

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS