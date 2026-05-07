A Taça da Recopa deveria ficar na região Sul do Estado

Dentro de campo, o Inter mostrou força para virar um jogo que parecia perdido. Ricardo Duarte / SC Internacional

Torcedores de Pelotas, Canguçu, São Lourenço do Sul, Jaguarão, Rio Grande, Camaquã e de tantas cidades da região que não conseguem acompanhar o Inter de perto e tiveram a chance de viver uma noite diferente e mereciam essa conquista. Deixar essa Taça circulando nos consulados da região seria justo.

Ver pai e filho juntos no estádio, famílias inteiras acompanhando uma decisão, torcedor emocionado por finalmente conseguir assistir ao time em campo. Esse é o tipo de conquista que aproxima o clube de quem passa o ano inteiro esperando uma oportunidade como essa. Esse torcedor merece comemorar.

Dentro de campo, o Inter mostrou força para virar um jogo que parecia perdido. Demorou para entender a partida e a forma de enfrentar o Grêmio Esportivo Brasil, mas encontrou o caminho na bola aérea e buscou a virada.

Vitinho entrou bem e marcou o gol de empate. Mas o gol do título foi do criticado Borré. Se o objetivo era ter ele em campo para recuperar confiança, deu certo.

Agora é momento de pegar a medalha, levantar o troféu e valorizar a conquista. Mas também de voltar para Porto Alegre sabendo que ainda há muito trabalho pela frente pensando em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.