A goleada que enterra um fantasma no Inter

Inter goleou o Vasco por 4 a 1. Renan Mattos / Agencia RBS

O que se viu no Beira-Rio foi uma mudança de ambiente. Torcedor, estádio e time sentiram, porque a goleada sobre o Vasco da Gama enterra um fantasma que vinha acompanhando o Inter há meses: o fantasma do rebaixamento.

Calma. Isso não significa dizer que o Inter já está livre, ainda não está. Para isso, precisa chegar aos 46 pontos. Essa conta continua existindo, mas um time que faz quatro gols, que sobe para a primeira página da tabela, hoje na oitava colocação, e que perde apenas uma vez nos últimos treze jogos, não pode mais olhar apenas para baixo.

Essa já não é mais a briga do Inter e essa talvez seja a maior notícia da noite. O time de Paulo Pezzolano começa a mudar de patamar. Pelo trabalho do treinador, pelo ambiente reconstruído e pelo rendimento individual de jogadores que decidiram mais uma vez.

Bernabei voltou a ser decisivo, Carbonero apareceu de novo em momento importante e Alerrandro entregou aquilo que se espera de um centroavante: pivô, participação, presença e gol.

Só que não foram apenas eles, quase todo o time teve atuação de alto nível. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, o torcedor tenha saído do Beira-Rio olhando menos para a calculadora e mais para a tabela.

Essa vitória muda o ambiente. E, às vezes, é exatamente assim que uma temporada muda de rumo. Hoje, no Beira-Rio, o Inter enterrou um fantasma.