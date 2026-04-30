Presidente Alessandro Barcellos, receba o meu abraço

Alessandro Barcellos foi duramente criticado ao longo da gestão. Renan Mattos / Agencia RBS

Isso não é um pedido de desculpas, é um gesto de solidariedade a quem foi muito criticado nos últimos anos.

As críticas feitas ao longo de cinco anos de gestão foram justas e não há reparo a fazer. Os erros cometidos, os vexames dentro do Beira-Rio, a derrota para o Globo, eliminações dentro de casa na Copa do Brasil, o quase rebaixamento. Tudo isso custou caro e o senhor, presidente, mereceu as críticas.

Talvez as críticas deste colunista tenham sido mais brandas do que outras feitas na aldeia, mas a comparação é inevitável. A rivalidade Gre-Nal impõe isso. Não há como não olhar para o outro lado e não há como não comparar com o presidente do co-irmão, que hoje passa praticamente ileso, mesmo com um péssimo começo.

Início de mandato

Eu sei que é início de mandato, mas eu lembro bem do começo da gestão de Alessandro Barcellos. Demissão do Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, ruptura, nada funcionou. A crítica foi dura. Justa, pesada.

Também é verdade que o Grêmio ainda não teve uma eliminação marcante em 2026, mas os números e o desempenho dentro de campo indicam um primeiro semestre ruim. Um fracasso.

E as críticas? Nenhuma. O nome do presidente do Grêmio não aparece nas páginas de outros colunistas, isentos e identificados.

Enquanto o presidente Barcellos iniciou sua gestão em meio à turbulência, em um mar agitado, o cenário do outro lado é de céu de brigadeiro. Eu cito os presidentes, mas a observação é sobre as gestões dos respectivos departamentos de futebol.

Querem um exemplo?

Alguém questiona a contratação de Tetê com a veemência necessária? Quem contratou? Quem é o responsável por um contrato de mais de R$ 150 milhões? Vocês viram essas cobranças por aí?

Atenção, Fabinho!

Os últimos executivos do Inter foram duramente criticados. Muitos, com razão. Lá do outro lado está um profissional muito respeitado e admirado por todos. E o tempo de trabalho é o mesmo.

E, mais uma vez, é importante deixar claro: esta não é uma coluna de reparação. É apenas uma carta de solidariedade a quem “apanhou” muito e que hoje observa o outro lado sem a mesma pressão.