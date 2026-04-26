Por que o empate do Inter é de “lamber os beiços”

O empate foi neste sábado (25). Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O 2 a 2 com o Botafogo não combina com o que o Inter jogou. Foi muito mal no primeiro tempo e foi “menos pior” no segundo. Mas somou um ponto. E, hoje, isso vale.

O Inter, mais uma vez, não joga bem. Mesmo assim, não perdeu fora de casa e segue pontuando. E, com os resultados da rodada, não entra no Z4. É muito pouco, mas é a realidade.

O primeiro tempo foi sofrível. Pouca criação, pouca qualidade. Alerrandro pouco participou e, quando apareceu, não resolveu. Vitinho e Bruno Henrique foram, de novo, muito mal.

No segundo tempo, o jogo mudou. O gol do Botafogo é mérito individual de Danilo, que tem tudo para ser titular na Copa do Mundo.

Mas o Inter teve aspectos positivos. Bernabei, de novo, foi destaque. Começou a jogada do primeiro gol, e depois empatou com um chutaço de fora da área. Villagra também é boa notícia. Dá equilíbrio, compete e sustenta o meio. E tem o Allex que mostrou intensidade e merece sequência.

Só que os problemas seguem claros. Alan Patrick entra e entrega a bola do gol em poucos minutos. Não dá. Fora de casa, ele não pode jogar porque não consegue competir.