Pezzolano não pode “matar” a solução que faria o Inter ser melhor que o Grêmio

Não é organização, desempenho coletivo ou superioridade clara, é um jogador. E é aí que entra a responsabilidade de Paulo Pezzolano.
A única diferença entre os dois hoje atende por um nome: Carlos Vinícius. É o centroavante que resolve sozinho. Que ganha no corpo, que finaliza, que transforma pouco em gol. É isso que separa Grêmio e Inter neste momento do Campeonato Brasileiro.
Se existe uma possibilidade de o Inter equilibrar esse cenário, ela passa por dar sequência a um centroavante. Passa por entender que a posição precisa de confiança, de minutos, de continuidade.
O nome é Alerrandro. Entrou, fez gol, competiu, fez o que se espera de um camisa 9. Se voltar para o banco agora, Pezzolano “mata” essa alternativa antes mesmo de ela se consolidar.
Do outro lado, o Grêmio roda o elenco, troca peças, mas mantém o seu centroavante. É por isso que ele decide e é por isso que ele faz gol. Se o Inter quiser mudar isso, tem que repetir o 9 em todos os jogos daqui para frente.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲