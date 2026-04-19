Pezzolano deve desculpas ao torcedor do Inter

Técnico do Inter precisa pedir desculpas aos 30 mil torcedores que perderam sua manhã de domingo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O mais assustador nem foi a derrota do Inter para o Mirassol, neste domingo (19). Mas que logo depois do apito final, não teve vaia forte e revolta.

O torcedor saiu do Beira-Rio resignado, como se fosse normal, como se fosse só mais um fiasco. É rotina.

Esse é o retrato do Inter hoje. Um time que cansa o torcedor e que não gera nem indignação, só desgaste. A campanha em casa é inaceitável. O Inter não se impõe nem no Beira-Rio. Quem comanda isso precisa responder, não dá mais para normalizar.

A derrota para o Mirassol escancarou, mais uma vez, os infinitos problemas do Inter. Contra o último colocado, o Inter conseguiu ser pior do que vinha sendo. Quando parecia que o time iria se organizar, desorganizou de vez. Pezzolano montou uma maçaroca no time.

Thiago Maia terminou jogando de lateral-direito, o time com dois centroavantes em campo, e Tabata de ponta. Um time sem lógica e sem sentido.

O técnico do Inter precisa pedir desculpas aos 30 mil torcedores que perderam sua manhã de domingo, cheia de sol, para acompanhar mais um jogo sofrível do Inter.

Falta perspectiva ao Inter. Aí, entra o sentimento. Só quero que 2026 acabe logo, que termine esse ciclo.