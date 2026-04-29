Os três jovens que podem salvar o Inter

O debate sobre as categorias de base do Inter volta à tona diante do cenário financeiro do clube. Com uma dívida próxima de R$ 1 bilhão, a principal alternativa de geração de receita está na formação e venda de jogadores.
Historicamente, o desenvolvimento de atletas passava pela consolidação no time profissional. Hoje, embora esse processo tenha mudado, a necessidade de visibilidade permanece. E ela não é alcançada apenas em competições de base. E piora com o Inter na série B do Campeonato Brasileiro Sub-20.
Dentro desse cenário, três nomes são apontados internamente como promissores.
João Bezerra
O primeiro é João Bezerra, atacante de 16 anos, que já teve passagem pelo time profissional e participou do Campeonato Gaúcho. Titular da seleção brasileira sub-17, mesmo sem a equipe chegar à final do Sul-Americano, é considerado um dos principais valores da base. A tendência é de aumento gradual de minutagem nos próximos anos, respeitando o processo de formação.
Fabrício Prado
Outro nome é Fabrício Prado, também atacante do sub-17. O jogador foi destaque na Copa Santiago, no qual o Inter foi vice-campeão. Com características diferentes de Bezerra, apresenta maior mobilidade e capacidade de finalização, sendo tratado como mais uma joia em desenvolvimento.
João Kempes
O terceiro atleta é João Kempes, o “JK”, meia de 18 anos, filho do ex-jogador Kempes, da Chapecoense, que faleceu no acidente aéreo envolvendo o clube em 2016. Internamente, é considerado o jogador de maior qualidade técnica entre os três citados.
Processo de transição
Os três atletas já tiveram, em diferentes níveis, contato com categorias acima de suas idades. João Bezerra e João Kemps estão no Sub-20, enquanto Fabrício Prado está em processo de transição e já participou de treinamentos com o elenco principal.
A gestão da minutagem e da integração com o grupo profissional é vista como etapa importante no desenvolvimento. A presença em treinos, concentrações e atividades com o time principal também é considerada parte desse processo.
Potencial financeiro
No cenário do futebol brasileiro, negociações recentes reforçam o potencial financeiro desse modelo. A expectativa de propostas elevadas por jovens jogadores de outros clubes indica um mercado aquecido. Nesse contexto, atletas com perfil ofensivo tendem a alcançar valores muito mais expressivos.
A projeção, ainda que hipotética, indica que a consolidação e valorização desses três jogadores pode representar receitas relevantes ao clube nos próximos anos. É preciso atenção e envolvimento completo com esses jovens.