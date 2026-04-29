Os três jovens que podem salvar o Inter

João Bezerra é titular da seleção brasileira sub-17. Nathan Bizotto / Inter,Divulgação

Historicamente, o desenvolvimento de atletas passava pela consolidação no time profissional. Hoje, embora esse processo tenha mudado, a necessidade de visibilidade permanece. E ela não é alcançada apenas em competições de base. E piora com o Inter na série B do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Dentro desse cenário, três nomes são apontados internamente como promissores.

João Bezerra

João Bezerra é considerado um dos principais valores da base. Nathan Bizotto / Inter,Divulgação

Fabrício Prado

Fabrício Prado foi destaque no torneio de Santiago. Rafa Frisson / divulgação,Inter

Outro nome é Fabrício Prado, também atacante do sub-17. O jogador foi destaque na Copa Santiago, no qual o Inter foi vice-campeão. Com características diferentes de Bezerra, apresenta maior mobilidade e capacidade de finalização, sendo tratado como mais uma joia em desenvolvimento.

João Kempes

JK é considerado o jogador de maior qualidade técnica entre os três. Jhony Pinho / Inter / Divulgação

Processo de transição

Os três atletas já tiveram, em diferentes níveis, contato com categorias acima de suas idades. João Bezerra e João Kemps estão no Sub-20, enquanto Fabrício Prado está em processo de transição e já participou de treinamentos com o elenco principal.

A gestão da minutagem e da integração com o grupo profissional é vista como etapa importante no desenvolvimento. A presença em treinos, concentrações e atividades com o time principal também é considerada parte desse processo.

Potencial financeiro

No cenário do futebol brasileiro, negociações recentes reforçam o potencial financeiro desse modelo. A expectativa de propostas elevadas por jovens jogadores de outros clubes indica um mercado aquecido. Nesse contexto, atletas com perfil ofensivo tendem a alcançar valores muito mais expressivos.